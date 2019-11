Reglas de oro para ayudar a estimular el habla de nuestros pequeños

Marilyn Cejas • 18 Nov 2019 - 02:07 PM

En otras ocasiones he escrito a través de mi blog, sobre la importancia de estimular el habla en nuestros hijos; sin embargo, hoy me enfocaré en lo que yo llamo "las reglas de oro" a la hora de conversar con nuestro (a) bebé, lo que lo (a) ayudará a desarrollar nuevas palabras que formarán parte, poco a poco, de su lenguaje.

Mi bebé cumplió los 2 añitos el pasado 3 de noviembre. Las personas que me preguntan por ella siempre tienen una incógnita: ¿y habla mucho? Mi respuesta es "siii, parece una lorita", y es así; pero también comparten conmigo algunas experiencias y me comentan que tienen una sobrina o nieta que va para los 2 añitos pero que no habla nada sino que se manifiesta a través de expresiones en el rostro.

Ahora bien, es cierto que cada niño o niña avanza a su ritmo, cada uno es diferente pero lo que sí debe ser una regla es la forma en que nos comunicamos o más bien, el tiempo y el espacio. Les explico a qué me refiero.

Como madre he ido poco a poco aprendiendo, mi bebé, aunque no lo crean me ha enseñado muchas cosas. Lo principal que debemos tomar en cuenta como padres y es un factor fundamental, es ponerle palabras a todo, sí, a TODO. Hablemos siempre sobre lo que le llama la atención, pero también lo que lo (a) asusta. Por ejemplo si cuando escucha el ruido de una moto se asusta o vemos que le genera rechazo, expliquémosle que es una moto que ha pasado; ya verán lo que sucederá cuando vuelva a pasar.

Les doy un ejemplo de algo que nos pasa en casa y que mi esposo le dijo a mi bebé una sola vez, desde entonces no se le olvida. Por la casa todas las noches pasa un carro vendiendo pan y para avisar a los residentes que llegó, tocan una especie de bocina, pues la primera vez la bebé se extrañó, mi esposo le dijo "ese es el carro del pan hija"; nos reímos porque ahora cada vez que pasa, ella lo escucha y dice "pan". Es increíble, pero hasta con los detalles más mínimos, les estamos facilitando el lenguaje a nuestros hijos.

Asimismo, debemos tomar en cuenta que de forma DIARIA, debemos tomar unos minutos para compartir con nuestro (a) hija (o), si está jugando y necesita ayuda con algo (que es lo más seguro), démosle detalles de todo, con nombres y apellidos, y no con palabras a medias por la excusa de que "aún es muy pequeño (a)"; ese sería un error fatal, si le hablamos con palabras claras y se las repetimos, le estaremos facilitando el desarrollo de su lenguaje y cuando menos lo esperemos, estará uniendo las palabras y diciéndonos frases; es lo que nos ha pasado con mi hija Kiannah.

Otro factor súper vital es colocarles canciones infantiles, cantarlas junto a ellos (as), canciones que tengan sonidos de animales, cosas, colores, letras, etc.; de forma diaria también; recuerden que estamos hechos de palabras y nuestra comunicación debe ser vital, aún más cuando tenemos hijos, ellos necesitan palabras nuevas, experimentar y con eso, aprenden cada día. ¡Que Dios me las bendiga!