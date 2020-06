El día a día de una madre en cuarentena

Marilyn Cejas • 30 Jun 2020 - 11:42 AM

Ser madre, sin duda, es una bendición que por supuesto, viene acompañada de mucha responsabilidad. Esta semana quisiera hablarles sobre lo que he vivido por más de tres meses junto a mi bebé de dos años y 7 meses y mi esposo; los tres hemos tenido que estar en casa, sin poder complacer a #MiPequeñoMilagro con un paseo al parque, al centro comercial, etc; pero ya ha entendido, a pesar de su corta edad, que no podemos salir como antes debido a la existencia del coronavirus en Panamá y el mundo.

La agenda, el día a día y la rutina cambió por completo. Soy una madre que así como muchas, he tenido que organizarme para cumplir con varios roles de forma diaria, en casa. Por un lado está el teletrabajo, cumplir con mis asignaciones diarias, pero además, atender a mi bebé y compartir con mi familia.

Publicidad

Pero ¿Cómo lo he logrado? Pues depende del tipo de trabajo de cada quien, pero aquí les doy una idea más o menos de lo que ha cambiado mi día a día; y no sólo el mío, sino el de muchas madres y padres alrededor del mundo.

Para comenzar el día, me despierto mucho más temprano que mi bebé y mi esposo, para así poder adelantar mi trabajo.

Cuando se despiertan les hago el desayuno y compartimos un rato en el comedor, le agradecemos a Dios por la comida y la salud.

Luego me pongo a fregar y saco del congelador lo que se me ocurre hacer para el almuerzo.

Reviso mi trabajo para ver si hay algo importante y luego me pongo a jugar con mi bebé (dependiendo de las tareas de mi esposo, quien también está en teletrabajo), entonces nos organizamos y realizamos diversas actividades con nuestra bebé, para que se divierta pero también para que aprenda.

Luego de eso hago una pausa para hacer el almuerzo.

Después de la comida, compartimos con nuestra bebé y le voy preparando su baño para ir a la siesta diaria, que por lo general es de dos horas, a veces menos.

Baño a mi bebé, la peino y la duermo. Me acuesto a su lado pero mientras duerme, adelanto algo de trabajo o lo que tenga pendiente.

Cuando mi bebé despierta, le doy su merienda y nos ponemos a jugar, a realizar actividades, zumba, etc.

Luego hago la cena y compartimos juntos.

Para terminar el día por lo general vemos una película.

Publicidad

Las actividades varían todos los días, esta egenda no incluye los días que tengo que lavar, tender, doblar ropa, limpiar la casa, los baños, las habitaciones y en especial, la de mi bebé. Tener una bebé y estar en cuarentena no es fácil, pero si logramos organizarnos, esta época la viviremos tranquilos, tomando en cuenta que debemos cuidarnos mucho y cumplir los protocolos de higiene cada vez que salimos a realizar algunas compras al supermercado. Y algo muy importante, orar en familia cada vez que podamos, en realidad nos ayuda a ver esta situación de la mejor manera y comprender muchas cosas. ¡Que Dios me las bendiga!