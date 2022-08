¿A tu hijo (a) le ordenan realizar prueba PCR? Tranquila, no es de COVID-19

Si a tu hijo o hija le ha dado fiebre y lo llevas al médico, lo más probable es que le ordenen, entre otras cosas, realizarse una prueba de nombre PCR , lo más probable es que el médico lo escriba así pero antes de ir al laboratorio, asegúrate de haber leído y lo que significa para que no te alarmes, como me pasó a mi.

Aquí les quiero compartir lo que me pasó con mi hija de 4 años que hace poco estuvo afectada por un cuadro viral. El doctor me entregó la orden para análisis de sangre, yo la recibí y salí; pero cuando estoy en la fila para pagar y luego ir al laboratorio, leí la palabra "PCR" y allí de una vez me asusté mucho, porque pensé que él le estaba mandando a realizar una prueba de COVID-19 y para nadie es un secreto que un hisopado en una niña tan pequeña suele ser bien doloroso y traumático.

Debido a esto me salí de la fila y le dije a mi esposo que llamáramos a alguien confiable para preguntar, fuimos al laboratorio y allí la persona que nos recibió nos instruyó y le agradezco tanto, porque muchas veces como padres debemos estar informados de muchos detalles que desconocemos pero que son tan necesarios que ese día me di cuenta.

Si bien es cierto que un PCR es una prueba que se realiza para determinar si una persona tiene COVID-19 activo; no lo es así la prueba llamada "Proteína C Reactiva (PCR))"; esta segunda fue la que le mandó el doctor a mi niña y yo sin saber, me alarmé porque él simplemente escribió PRC y tampoco nos explicó.

¿Qué es "Proteína C Reactiva (PCR))" en niños?

Es un análisis de sangre que mide la concentración de esta proteína en el cuerpo. La concentración en sangre de la proteína C reactiva puede ser alta cuando hay inflamación o infección en el organismo.

¿Por qué se hace?

La prueba de la proteína C reactiva se puede hacer si un niño presenta signos de inflamación o de infección.

¿Cuándo estarán los resultados?

En nuestro caso, estuvo como en 40 minutos, es por lo general el tiempo que debe esperarse; para que posteriormente el pediatra pueda administrar algún tratamiento o recomendación según sea el caso.

Definitivamente como padres aprendemos cada día y quise realizar esta nota para que algunas madres que aún no lo sabían, estén preparadas y no se alarmen cuando lean este tipo de análisis en alguna orden médica. ¡Que Dios me l@s bendiga!