Alternativas más económicas frente al alto costo de los anticonceptivos en Panamá

Ahora bien, con el objetivo de seguir cuidándome y conversando con un familiar, me enteré que en una farmacia de la localidad, está el genérico de estas píldoras, la cual está en 13 dólares, mucho más económico. Sólo consulté que fueran los mismos componentes y en efecto fue así y más, que la farmacia cuenta con el 25% de descuento en todos los medicamentos todos los días.

Así mismo es, si aún no lo sabías pues esta información será muy útil para ti. Sea la Yasmin la píldora que tomes u otra, igual si vas cualquier día a Farma Value, tendrás ese descuento que me parece súper importante, ya que es permanente y no tienes que esperar que sea un día específico para poder contar con la oferta.

Claro está, antes de tomar cualquier decisión con respecto a tu consumo de las píldoras, debes c onsultar con tu ginecólogo.

También es bueno aclarar que por lo general no se recomiendan otros métodos como la inyección, parches, anillo, diafragma, etc.; ya que sus efectos secundarios son mucho más agresivos que los de las píldoras.

En definitiva, la planificación familiar es importante; en mi caso ya tengo la dicha de ser madre y nuestra intención es no tener más hijos, así que la opción de la píldora anticonceptiva es la más viable y recomendada en estos casos. ¡Que Dios me las bendiga!