El gusto por el maquillaje en las niñas pequeñas: ¿Cómo manejarlo y controlarlo?

Si bien es cierto que algunas niñas comienzan a expresar su gusto por el maquillaje , éste debe ser siempre un juego en casa y no una costumbre ni mucho menos un hábito.

En el mercado existen pequeños kits de maquillaje aptos para niñas que no contienen nada que pueda afectarles la piel, sin embargo; aún cuando son inofensivos, se debe hacer una prueba para saber si la niña no es alérgica a estos productos.

Esto en primer lugar, sería lo primordial. Por lo general, las niñas quieren maquillarse para imitar a sus madres y no por qué realmente sea parte de sus actividades del día, esto, debe estar bien claro.

Por ejemplo, mi hija tiene 4 años y desde los 3 años quería jugar a maquillarse, siempre lo quería hacer conmigo pero no podía hacerlo con los que utilizo, así que compré uno libre de parabenos y demás químicos, de esos que sólo traen brillo labial y sombras, nada de rubor, polvo compacto ni otras cosas.

¿Cómo controlarlo?

Es normal que nuestras hijas quieran jugar a maquillarse, pero debemos controlar el hecho que sólo sea eso, un juego. Si se trata de sólo un brillo labial, es vital vigilar que sólo sea aplicado en los labios y no en su rostro; con respecto a las sombras, enseñarle que se usa sólo un poco y se guarda.

Si tu hija te ve maquillándote y te pide que le eches un labial o algo más, pero de tus productos, debemos explicarle que no se puede y el motivo, así desde pequeña entenderá que su piel es mucho más delicada que la de nosotros los adultos y que ya cuando sea adulta podrá usarlos.

Podemos controlarlo y hacer que se sienta bien, si le decimos que jugaremos a maquillarnos ambas, con su maquillaje que no le hace daño; pero siempre dejándole claro que es sólo un momento en el día y que debe guardarse.

Ni para los momentos especiales

En este punto si quisiera compartirles mi experiencia. Mi hija está en ballet, hace poco le correspondió la sesión de fotos de su primera gala y quedé impresionada porque muchas madres estaban estresadas con buscarle un maquillador a sus niñas, incluso, el mismo día de las fotos vi niñas hasta con máscara de pestañas, lo que pienso que está totalmente errado.

Nuestras niñas no necesitan maquillaje para verse hermosas y menos cuando sabemos que le pondremos un vestido de ballet que les hará verse como muñecas. Lo que quiero rescatar es que todo tiene un límite y nosotros los padres somos los responsables de cuidar a nuestras niñas y que el hecho de maquillarlas no se convierta en un riesgo para ellas, debe ser en su justa medida y con un maquillaje apto para su edad. ¡Que Dios me l@s bendiga!