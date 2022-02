Era de COVID-19: ¿Cómo ayudar a los niños a volver a la escuela?

Pues bien, el miedo al contagio siempre está presente; sin embargo, lo primordial es saber que el retorno o inicio de la educación es necesario, ya que no sólo nuestros hijos aprenderán sino que tendrán la oportunidad de interactuar con otros niños, lo que con la pandemia se ha visto limitado.

Como madre me ha costado mucho, imagínense a mi hija de 4 añitos. Considero vital preparar a nuestros hijos antes del retorno, es decir; hablarles un poco sobre la situación que van a enfrentar, hablarles de lo positivo que es ir a la escuelita, aprender, tener amiguitos, etc.

Un reto

Sin duda alguna, los niños que regresan a las aulas de clases este año, se enfrentan a desafíos inusuales, uno de ellos y es el que más le ha pegado a mi hija, es la ansiedad de separarse de mi y de su papá después de estar casi dos años juntos.

Otro punto importante, es que suelen sentir que su hogar es el lugar más seguro para enfrentar la pandemia, claro, porque están protegidos y resguardados. Pero, la vida nos golpeó, el mundo entero enfrentó por primera vez lo que significaba la palabra "cuarentena" y ahora, la mascarilla, el alhocol y el gel, son nuestros nuevos accesorios, infaltables a la hora de salir de casa.

Y ahora, toca acostumbrarnos a esta nueva era, el hecho de adaptarse a situaciones diversas suele ser difícil pero no imposible. Es por eso, que sí, es cierto, nuestros niños desde muy pequeños han tenido que vivir esta dura realidad pero si les damos las herramientas para enfrentarlo, se adaptarán y se sentirán bien en su escuela, rodeado de amigos y aprendiendo como debe ser.

Por ejemplo, mi hija comenzó el veranito este mes, sobre todo para que en el mes de marzo que inicia el prekinder, se sienta más seguro y sin tanta incertidumbre. Pero por supuesto no ha sido fácil, le da nostalgia justo casi al momento de dejarla en la escuela, esta mañana se me hizo un nudo en la garganta cuando me dijo "Mamá pero es que yo te amo" y se puso a llorar.

La abracé y le dije que también la amo pero que es necesario y muy divertido que vaya a la escuela, así al salir me cuenta cómo le fue, qué aprendió y nosotros, mamá y papá, le contamos cómo nos fue en el trabajo.

Sé que con el tiempo se adaptará, la educación es vital y bueno, tenemos que cuidarnos muchísimo, el kit de mascarillas, alcohol y gel no debe faltar en la maleta de nuestros niños; y nosotros si trabajamos, cuidarnos de la misma forma.

Medidas necesarias

Ya vendrá el día en que podamos respirar sin la mascarilla puesta y sin aplicarnos alcohol durante todo el día fuera de casa, como he dicho desde el inicio de esta pandemia, la oración es nuestra mejor aliada, definitivamente.

Claro está, el retorno de los niños a las aulas de clase, debe estar acompañado de la adecuación de las mismas, una exhaustiva limpieza diaria, lavado de manos de forma frecuente, tanto de los niños como del personal docente y administrativo; preparación de alimentos en condiciones de seguridad, distanciamiento físico en los salones, entre otras medidas importantes.

La verdad es un tema difícil para quienes tenemos hijos, pero juntos hacemos un equipo y podemos protegernos y evitar el contagio. ¡Que Dios l@s bendiga!