¿Qué hacer para ayudar a nuestros hijos con el estreñimiento?

Este es un tema del que poco se habla y es súper importante, ya que también representa un peligro para la salud de aquellos niños que demoran varios días sin evacuar. En el caso de mi hija, desde que era un bebé ha tenido ese inconveniente, sin embargo; con cambiar un poco lo que come y lo que toma, la hemos ayudado y ha mejorado un montón.

Actualmente mi hija tiene 4 años, ella me manifestaba el temor de ir al baño pero luego fui comprendiendo el motivo y luego de llevarla a la pediatra, me realizó algunas recomendaciones y gracias a eso, ha mejorado y ahora no teme ir al baño.

Lo primero que debemos saber es que tenemos que ofrecerle alimentos ricos en fibra, que le ayuden a que sus heces sean blandas y así al menos todos los días, pueda evacuar con normalidad y sin dolor.

¿Qué alimentos ayudan con el estreñimiento?

Compota: La compota de ciruela pasa es ideal, si se lo damos de forma frecuente y variada con otros alimentos, le ayudará y no tendrá heces duras.

Abundante agua: Debemos insistir en el consumo de agua con nuestros hijos, ya sea que esté en casa o en la escuelita, siempre debe llevar consigo su termo, lavarlo constantemente y cambiarle el agua cada vez que sea necesario.

Avena: La avena es súper buena para el tratamiento del estreñimiento, pero no a todos los niños le gusta, podemos optar por variarla y si no es posible que le guste; entonces en el mercado hay unas que vienen con carrizo que tienen una vaquita dibujada, muchas veces los niños se animan por lo que aparece afuera, así que esa es una buena opción para que pueda tomarla y los ayuda a evacuar de manera tranquila y sin problemas.

Alimentos: En cuanto a los alimentos como tal, podemos darle pan integral y panquecas de avena, es una excelente opción; ambos podemos hacerlo de forma diferente, con formas de corazones, animales, etc.; y agregarle lo que les guste, como fresas, uvas, entre otras.

Sólo con estos pequeños cambios en la alimentación, les aseguro que sus hijos poco a poco van a ir mejorando, hasta ir al baño sin temor a las heces duras, la verdad es excelente y buena opción para ayudarlos en este proceso. ¡Que Dios me l@s bendiga!