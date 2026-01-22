CSS y MITRADEL supervisan programa de salud preventiva a trabajadores bananeros en Bocas del Toro

El director general de la Caja de Seguro Social ( CSS ), Dino Mon, junto a la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, realizó una visita a la finca empacadora de Finca 15, en la provincia de Bocas del Toro, para observar el desarrollo del proceso de atención médica que reciben aproximadamente 1,700 trabajadores del sector bananero.

La gira tuvo como objetivo constatar cómo avanza el programa de evaluación de salud en campo, enfocado en verificar la condición médica de los trabajadores a través de exámenes generales, toma de muestras de laboratorio y seguimiento clínico.

También te puede interesar: CSS publica fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero 2026

Atención médica Atención médica a trabajadores de bananera. TReporta

CSS: vigilancia en salud con enfoque preventivo

El Director Mon explicó que esta visita representa un primer intento por identificar todos los detalles que deben tomarse en cuenta en los procesos de prevención en salud laboral. Señaló que la intención es avanzar hacia un modelo más proactivo y no reactivo, incorporando progresivamente herramientas como la telemedicina y operaciones médicas en sitio.

También indicó que el plan contempla ampliar este tipo de evaluaciones a empresas que no necesariamente están en el sector agrícola, tanto en áreas rurales como urbanas. De acuerdo con las proyecciones oficiales, antes de que finalice el mes de abril se espera incorporar al 100% de la población que labora en las fincas, lo que representaría más de 3,500 personas evaluadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014404846439510086?s=20&partner=&hide_thread=false El proceso de atención médica que reciben los trabajadores bananeros en la provincia de Bocas del Toro, fue inspeccionado este jueves por el director de la @CSSPanama, @dinomonv24, y la ministra de Trabajo, @Jackyenpositivo Muñoz.



"Pretendemos que de aquí a que termine el mes de… pic.twitter.com/tfz13OatxO — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Desde hace varias semanas, equipos médicos se mantienen en distintas fincas realizando exámenes de sangre, evaluaciones clínicas y controles generales. Las autoridades destacaron que este programa responde a un compromiso con los trabajadores, quienes cumplen una labor fundamental para el país, y busca establecer un acompañamiento de salud continuo.