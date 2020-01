View this post on Instagram

Basado en las canciones del grupo sueco ABBA > #MammaMiaPty se apodera del @teatronacionalpanama del 16 al 27 de junio. Bajo la dirección artistica de @aaronzebede - Disfruta de la preventa exclusiva de @globalbankpa a partir del miércoles 22 de enero en todos los puntos @panatickets - #magicdreamsinc #lamagiaqueinspira #teatro #mammamia