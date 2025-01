Presentarán libro sobre Gabriel García Márquez durante el Hay Fórum Panamá

La tarea era redactar un texto sobre el ganador del Premio Nobel de Literatura, pero Tina Brown, la editora de Talk, quería que la historia sobre el padre de Macondo fuera construida a partir de los recuerdos de sus amigos y familiares. La reportera barranquillera aceptó el reto.

Lastimosamente la nota nunca salió porque Talk cerró a dos años de haber venido al mundo editorial. ¿Qué hizo Paternosotro con las entrevistas que había recopilado en Colombia y México? Nada.

Hasta que en el 2010 volvió a escuchar las cintas de sus entrevistados y se puso a trabajar en ellas. El resultado fue que todas esas horas de grabaciones las transformó en la base de Soledad & Compañía, un libro que salió publicado en el 2014.

Una mirada humana sobre el genio

Libro de Silvana.png

“Es un retrato humano de alguien que dejó de serlo. Creo firmemente que somos más grandes, más importantes, más eternos y hasta más santos que los mitos. Gabriel García Márquez es grande sin tener que condicionarnos a las historias acomodadas del que no tuvo errores, defectos, derroches, amores ni desamores”, narra Silvana Paternostro en el prólogo de su obra. “Es un retrato humano de alguien que dejó de serlo. Creo firmemente que somos más grandes, más importantes, más eternos y hasta más santos que los mitos. Gabriel García Márquez es grande sin tener que condicionarnos a las historias acomodadas del que no tuvo errores, defectos, derroches, amores ni desamores”, narra Silvana Paternostro en el prólogo de su obra.

“Aquí aparece un Gabriel García Márquez sin la autocensura de Vivir para contarla (la autobiografía de Gabo publicada en el 2002) y sin el peso de las más de setecientas páginas de la excelente biografía de Gerald Martin (titulada Gabriel García Márquez, una vida, de 1988). Soledad & Compañía es un rico y raro documento histórico que recoge la memoria colectiva de su vida y reflexiona acerca del oficio de ser escritor; de cómo se llega al necesario pacto rilkeano con la soledad”, afirma Paternosotro, quien es colaboradora habitual de medios de comunicación como The New York Times, The Paris Review, Vanity Fair y The Financial Times.

Te puede interesar: La presencia femenina en el Hay Festival Panamá

En el 2019 salió su versión en inglés, Solitude & Company, traducida por Edith Grossman; a partir de entonces han aparecido ediciones en chino, polaco, portugués, ruso y serbio, y se están adelantando traducciones a otros idiomas.

Obra revisada y ampliada

En el 2024, a 10 años de la muerte de Gabo, Silvana Paternostro decidió reeditar y poner al día las páginas de Soledad & Compañía, obra revisada y ampliada que presentará durante la segunda edición del Hay Festival Fórum Ciudad de Panamá.

Paternostro tendrá dos participaciones en nuestro país. La primera será un conversatorio con el profesor Félix Gómez (Panamá) el martes 28 de enero, a las 10:00 a.m., en el Aula Magna de la Universidad Católica Santa María La Antigua.

La siguiente intervención de Silvana Paternostro será un diálogo que sostendrá con la periodista Amalia Aguilar (Panamá) el miércoles 29 de enero, a las 6:30 p.m., en el vestíbulo del Museo del Canal (San Felipe).

Para agendar todos los eventos a los que asistirá usted al Hay Festival Fórum Ciudad de Panamá le recomendamos ir a la página web www.hayfestival.com/forum/panama