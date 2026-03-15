Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la iniciativa Escudo de las Américas y el proyecto sobre derecho a réplica

En la edición de Debate Abierto de este domingo 15 de marzo conversamos con el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, sobre el Escudo de las Américas y los últimos hechos de violencia registrados en el país.

Por su lado, la abogada Suky Yard, la diputada Paulette Thomas y la psicóloga analizaron la situación que vivieron la niña Kai Liah Martínez y su padre Jorge Martínez. También abordaron el tema de la Senniaf y los albergues.

Además, Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, explicó cómo los cárteles de las drogas se han convertido en corporaciones criminales transnacionales , y el impacto de la iniciativa Escudo de las Américas en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras que los diputados Yamireliz Chong, Ernesto Cedeño y Alaín Cedeño, hablaron sobre el traslado de partida a la Asamblea Nacional para el pago de planillas, la discusión del Reglamento Interno del Órgano Legislativo y el proyecto de ley sobre derecho a réplica.