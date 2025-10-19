Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre violencia de género, seguridad y auditoría a la mina en Donoso

En la edición de Debate Abierto de este domingo 19 de octubre se abordó junto a la abogada Suky Yard; la exministra de Desarrollo Social, Markova Concepción; la diputada Paulette Thomas; la ministra de la Mujer, Niurka Palacio; la psicóloga forense Lesbia González y la subcomisionada de la Policía Nacional Deziré González sobre los últimos casos de femicidio que se han registrado en Panamá y los casos de violencia doméstica. También habló el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, sobre la discusión de leyes como el Presupuesto 2026, el reglamento interno de la Asamblea y la de Carrera Administrativa. También se refirió a su postulación como presidente del Partido Panameñista. Por otro lado, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó los avances de la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso y los arbitrajes. Mientras que el consultor político, Daniel Zovatto, analizó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás.