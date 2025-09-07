Baja sensible: Panamá pierde a Eduardo Fariña antes del duelo vs Guatemala

El director técnico de la Selección Nacional de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que el defensa Eduardo Fariña se perderá el encuentro frente a Guatemala debido a una lesión sufrida durante el entrenamiento previo al partido ante Surinam, el pasado jueves.
Christiansen aseguró que, pese a la baja, el equipo está preparado física y mentalmente para afrontar la exigencia de jugar en casa.
Panamá pierde a Eduardo Fariña por lesión antes del duelo
Panamá se medirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m., en el marco de la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf. El encuentro será transmitido en vivo por RPC TV y Telemetro.
La Roja llega a este compromiso tras empatar 0-0 frente a Surinam, mientras que Guatemala viene de una derrota 0-1 ante El Salvador. En la tabla del Grupo A, El Salvador lidera, Panamá ocupa la segunda posición, y Surinam y Guatemala se ubican en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.