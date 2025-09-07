Fútbol Deportes -  7 de septiembre de 2025 - 18:22

Baja sensible: Panamá pierde a Eduardo Fariña antes del duelo vs Guatemala

Thomas Christiansen confirmó que Eduardo Fariña será baja ante Guatemala. Panamá juega este lunes 8 de septiembre en el Rommel Fernández por las Eliminatorias.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director técnico de la Selección Nacional de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que el defensa Eduardo Fariña se perderá el encuentro frente a Guatemala debido a una lesión sufrida durante el entrenamiento previo al partido ante Surinam, el pasado jueves.

Christiansen aseguró que, pese a la baja, el equipo está preparado física y mentalmente para afrontar la exigencia de jugar en casa.

Panamá pierde a Eduardo Fariña por lesión antes del duelo

Panamá se medirá a Guatemala este lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m., en el marco de la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf. El encuentro será transmitido en vivo por RPC TV y Telemetro.

La Roja llega a este compromiso tras empatar 0-0 frente a Surinam, mientras que Guatemala viene de una derrota 0-1 ante El Salvador. En la tabla del Grupo A, El Salvador lidera, Panamá ocupa la segunda posición, y Surinam y Guatemala se ubican en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

