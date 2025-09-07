Rommel Fernández Deportes -  7 de septiembre de 2025 - 18:05

Panamá vs Guatemala: Selección realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a los chapines

Panamá cierra este domingo su preparación para el duelo ante Guatemala en el Rommel Fernández por las Eliminatorias, con rueda de prensa de Christiansen.

Panamá vs Guatemala

Panamá vs Guatemala

Fepafut
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Selección de Panamá tiene programado este domingo su último entrenamiento previo al decisivo compromiso del grupo A por las Eliminatorias rumbo al Mundial.

El trabajo se llevará a cabo a las 5:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz. Una hora antes, el técnico Thomas Christiansen ofrecerá rueda de prensa en el auditorio del estadio.

Guatemala realizará prácticas tras entrenamiento de Panamá

image

Tras la práctica de la Roja, será el turno de la Selección de Guatemala, que reconocerá la cancha del Rommel se tenía previsto que a las 7:00 p.m., luego de la conferencia de prensa de su entrenador, Luis Fernando Tena. Sin embargo, lo cancelaron

El conjunto chapín llega al compromiso tras caer 0-1 en casa ante El Salvador en su debut en el Estadio Cementos Progreso. Su arribo a Ciudad de Panamá está previsto para este domingo en horas de la tarde, a un día del encuentro frente a la escuadra canalera.

En esta nota:
Seguir leyendo

Baja sensible: Panamá pierde a Eduardo Fariña antes del duelo vs Guatemala

IMHPA extiende aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en Panamá

Presidente José Raúl Mulino concluye gira en Japón

Recomendadas

Más Noticias