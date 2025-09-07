Panamá vs Guatemala: Selección realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a los chapines

La Selección de Panamá tiene programado este domingo su último entrenamiento previo al decisivo compromiso del grupo A por las Eliminatorias rumbo al Mundial.

El trabajo se llevará a cabo a las 5:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández, en Juan Díaz. Una hora antes, el técnico Thomas Christiansen ofrecerá rueda de prensa en el auditorio del estadio.

Guatemala realizará prácticas tras entrenamiento de Panamá

image

Tras la práctica de la Roja, será el turno de la Selección de Guatemala, que reconocerá la cancha del Rommel se tenía previsto que a las 7:00 p.m., luego de la conferencia de prensa de su entrenador, Luis Fernando Tena. Sin embargo, lo cancelaron

El conjunto chapín llega al compromiso tras caer 0-1 en casa ante El Salvador en su debut en el Estadio Cementos Progreso. Su arribo a Ciudad de Panamá está previsto para este domingo en horas de la tarde, a un día del encuentro frente a la escuadra canalera.