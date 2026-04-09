Béisbol Mayor 2026: resultados de la ronda ocho y partidos para hoy 9 de abril

La emoción se intensifica en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, luego de que las novenas de Chiriquí y Darién lograran importantes victorias que obligan a un quinto y decisivo partido en sus respectivas series de la Ronda de Ocho.
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Resultados del miércoles 8 de abril
- Chiriquí 10-0 Veraguas
- Panamá Oeste 2-4 Darién
- Colón 7-2 Herrera
El triunfo de Chiriquí fue contundente, mientras que Darién logró una victoria clave para mantenerse con vida en la serie.
Colón, a un paso de semifinales
Por su parte, Colón tomó ventaja en su serie tras vencer a Herrera, quedando a solo un triunfo de avanzar a la siguiente fase del torneo.
Partidos para hoy jueves 9 de abril
La jornada de este jueves promete más emoción con los siguientes encuentros:
- Bocas del Toro vs Coclé
- Colón vs Herrera
Todos los partidos están programados para iniciar a partir de las 7:00 p.m. Con series cada vez más cerradas, los equipos buscan asegurar su clasificación a semifinales en una de las etapas más intensas del campeonato.