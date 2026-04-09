Béisbol Mayor 2026: resultados de la ronda ocho y partidos para hoy 9 de abril

La emoción se intensifica en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 , luego de que las novenas de Chiriquí y Darién lograran importantes victorias que obligan a un quinto y decisivo partido en sus respectivas series de la Ronda de Ocho.

La jornada del miércoles 8 de abril también dejó a Colón a un paso de las semifinales, tras imponerse con autoridad sobre Herrera.

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Resultados del miércoles 8 de abril

Chiriquí 10-0 Veraguas

Panamá Oeste 2-4 Darién

Colón 7-2 Herrera

El triunfo de Chiriquí fue contundente, mientras que Darién logró una victoria clave para mantenerse con vida en la serie.

Colón, a un paso de semifinales

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Por su parte, Colón tomó ventaja en su serie tras vencer a Herrera, quedando a solo un triunfo de avanzar a la siguiente fase del torneo.

Partidos para hoy jueves 9 de abril

La jornada de este jueves promete más emoción con los siguientes encuentros:

Bocas del Toro vs Coclé

Colón vs Herrera

Todos los partidos están programados para iniciar a partir de las 7:00 p.m. Con series cada vez más cerradas, los equipos buscan asegurar su clasificación a semifinales en una de las etapas más intensas del campeonato.