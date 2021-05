Copa América: James Rodríguez excluido de Colombia

En un comunicado, Rueda anunció la desconvocatoria de Rodríguez alegando que "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia", tras un recurrente lesión muscular en el soleo derecho.

La Federación Colombiana de Fútbol señaló a su vez que el goleador del Mundial-2014 "ha sido desconvocado para los juegos ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, y la CONMEBOL Copa América 2021".

La Copa América debe comenzar en dos semanas y se extenderá hasta el 10 de julio, en principio en Argentina o en dos sedes, pero aún no se confirmó oficialmente.

La estrella de la selección cafetera se mostró sorprendido con la decisión y aseguró que se encuentra recuperado.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida", escribió en un comunicado difundido en Twitter.

El 10 encabezaba la primera nómina de Rueda tras el regreso del DT a la selección después de 15 años.

El estratega asumió este año las riendas del equipo en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, quien fue despedido tras una pobre campaña que tiene a Colombia por fuera de la zona de clasificación para el Mundial de Catar-2022.

- Entra Cardona -

En lugar de Rodríguez, el entrenador llamó a Edwin Cardona, volante del argentino Boca Juniors.

Rueda tampoco podrá contar con Juan Fernando Quintero, del Shenzen, quien no pudo salir de China, debido a los estrictos protocolos sanitarios impuestos por ese país para atajar el coronavirus.

Colombia visitará a Perú el 3 de junio y el 8 recibirá a Argentina, aunque todavía es incierto si podrá hacerlo en Barranquilla debido al estallido social que vive el país.

Tras cuatro jornadas disputadas, Colombia marcha séptima en la tabla del premundial con cuatro unidades y está fuera del grupo de cuatro clasificados directos a Catar-2022.

Brasil lidera la tabla con puntaje perfecto (12) y Argentina persigue con diez. Ecuador y Paraguay completan el grupo de clasificados con nueve y seis unidades respectivamente.

Uruguay, que suma seis, ocupa el quinto puesto, en zona de repechaje con un equipo de otro continente.

Después de los juegos de eliminatorias, Colombia disputará la Copa América 2021, que según lo planeado arrancará el 13 de junio en Argentina.

El país perdió una de las dos sedes de la Copa América por las protestas sociales, y ante el rechazo de la Conmebol de posponer el torneo para finales de año