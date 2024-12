Cristiano Ronaldo es premiado como el máximo goleador de la historia.

"Me gustaría ser campeones este año de la liga porque en todas las ligas en las que estuve las he ganado", declaró el luso, quien juega en las filas del Al Nassr saudí.

El jugador también destacó en la gala de entrega de los premios Globe Soccer en Dubai, que el brasileño Vinicius, era el candidato que merecía el Balón de Oro, tras ganar la última temporada de la Champions League y su desempeño durante los últimos partidos.

"Vinicius se merecía el Balón de Oro. Ganó la 'Champions' y el desempeño que tuvo en la final fue muy bueno. Por eso creo más en estos premios", dijo.

El brasileño del Real Madrid no pudo ganar el Balón de Oro, que fue para el español Rodri Hernández, pero se resarció al ser reconocido en los premios The Best de la FIFA y, este viernes, en los Globe Soccer Awards.

FUENTE: EFE