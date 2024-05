Edinson Cavani anuncia su retiro de la selección de Uruguay

El jugador Edinson Cavani hizo oficial en sus redes sociales, que no seguirá con la selección de Uruguay a pocos días de la Copa América 2024, agradeciendo y recordando cada minuto que vivió con la "Celeste" en su largo camino donde solamente siente orgullo y respeto.

"Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimiento profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país", anunció el delantero en su red social de Instagram.