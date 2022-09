F1: ¿Qué pasa con Sebastian Vettel?

De vuelta en el Gran Premio de Hungría, el día que anunció su retiro, Vettel dijo: "En cuanto a la edad, no es un problema hacer otra cosa y hacer más en la Fórmula 1".

“Ese no es el límite. Creo que físicamente estoy en gran forma, no tengo ningún problema para conducir estos autos. Así que no hay nada que me detenga en ese frente". “Ese no es el límite. Creo que físicamente estoy en gran forma, no tengo ningún problema para conducir estos autos. Así que no hay nada que me detenga en ese frente".

“No puedo decir que sí y no puedo decir que no. Porque obviamente la decisión que estoy tomando ahora es que este capítulo está terminando". “No puedo decir que sí y no puedo decir que no. Porque obviamente la decisión que estoy tomando ahora es que este capítulo está terminando".

“No digo que este capítulo esté terminando porque otro se abre de inmediato y conduciré otros autos el próximo año. Esa no es la decisión que estoy tomando". “No digo que este capítulo esté terminando porque otro se abre de inmediato y conduciré otros autos el próximo año. Esa no es la decisión que estoy tomando".

“Realmente estoy viendo un gran cambio y cómo lo enfrentaré". “Realmente estoy viendo un gran cambio y cómo lo enfrentaré".

"No sé. El tiempo dirá. Probablemente sea la respuesta más justa que puedo dar en este momento”. "No sé. El tiempo dirá. Probablemente sea la respuesta más justa que puedo dar en este momento”.

Dos meses después y ese mensaje realmente no ha cambiado. Los únicos planes concretos que Vettel tiene para la vida después de la F1 es regresar a su amada Carrera de Campeones, un evento de exhibición donde Vettel participa como pocos.

Vettel disfruta estar en un ambiente relajado rodeado de leyendas del automovilismo, conduciendo autos inusuales. El traslado del evento al norte de Suecia solo ha servido para aumentar esa sensación y no sorprende que Vettel haya sido confirmado como campeón, junto con el dos veces campeón de F1 Mika Hakkinen y Jamie Chadwick de la Serie W.

“No puedo pensar en un mejor lugar para mi primera carrera después de retirarme de la Fórmula 1 que la Carrera de Campeones”, dijo Vettel.