FIFA sanciona nuevamente al presidente de la FEPAFUT por 6 meses

La Federación Panameña de Fútbol ( Fepafut ) confirmó que recibió la notificación de una nueva sanción impuesta por el Comité de Ética de la FIFA al presidente del organismo, Manuel Arias, por supuestamente no cumplir al 100% con la sanción previa aplicada el 16 de enero de 2025, relacionada con declaraciones emitidas sobre una jugadora.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Según informó la Fepafut, Arias ha sido nuevamente sancionado por un periodo de seis meses, quedando inhabilitado para participar en cualquier actividad relacionada al fútbol federado hasta el 21 de mayo de 2026.

Fepafut asegura continuidad operativa

En cumplimiento de sus estatutos, la Federación confirmó que, durante la ausencia del presidente Arias, el Primer Vicepresidente Fernando Arce asumirá las funciones de liderazgo hasta que finalice la sanción.

La Fepafut recalcó que no forma parte de ningún proceso jurídico ante órganos de la FIFA, y que la sanción es exclusivamente dirigida a la figura del presidente, por lo que no afecta el funcionamiento administrativo ni deportivo de la institución.

Fepafut destaca avances institucionales y deportivos

El comunicado también resalta los avances logrados en los últimos años bajo el liderazgo de Arias, incluyendo procesos internos de transparencia, cumplimiento y planificación estratégica.

Entre los logros mencionados, la Federación destacó:

La clasificación de la Selección Mayor Masculina al Mundial de la FIFA 2026, uno de los mayores hitos recientes del fútbol panameño.

La continuidad en la preparación rumbo a la Copa Mundial.

El fortalecimiento del fútbol femenino, con la Selección Mayor Femenina iniciando el Clasificatorio de Concacaf el 30 de noviembre.

La institución reiteró que seguirá trabajando en sus objetivos deportivos y administrativos con total normalidad.