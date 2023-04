Kun Agüero: Momento en que sufre una arritmia cardiaca en vivo

Sergio Kun Agüero vivió un momento no apto para cardiacos cuando se mantenía en vivo en una transmisión de Twitch junto al reconocido streamer español Ibai Llanos, todo transcurría normal cuando el ex delantero del Barcelona sufrió una “mini arritmia ”, según dijo en el en vivo, para luego utilizar su celular para verificar los latidos de su corazón.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

AL KUN se le ACELERA el CORAZON en STREAM con IBAI *QUIERES QUE VAYAMOS AL MEDICO*

El Chip de Kun Agüero que le notifica sus niveles cardiacos

Al notar que el ídolo del Manchester City no contestaba ni seguía la conversación le preguntó que pasaba. “Uff, creo que... (Chequea su celular) creo que me agarró una mini arritmia”, le respondió. En ese momento, la cara del youtuber de 28 años cambió radicalmente y dice: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, le aseguró el Kun mientras se tomaba el pulso. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, añadió.

Kun Agüero, habló tras sufrir la arritmia

“Hola gente. Bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Así que ya está todo bien, los médicos me dijeron que está todo bien, no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, explicó el ex goleador de la selección argentina.

Recordemos que, Agüero se vio obligado a retirarse como profesional producto de un problema cardíaco. Fue durante un partido con el Barcelona en el Camp Nou durante octubre de 2021 cuando se tomó el pecho por primera vez y alertó a todos: “De repente empecé a estar medio débil.