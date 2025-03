Lamine Yamal: "Este gol está al nivel del de la Eurocopa"

Lamine Yamal subrayó que el Barça intentará "ganar todo lo posible"

Tras certificar la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones, Lamine Yamal subrayó que el Barça intentará "ganar todo lo posible" y este curso ya ha "demostrado" que puede "competir". "Esperemos llegar muy lejos", señaló.

"A mí lo que me gusta son los partidos de vuelta. Jugar en casa una eliminatoria de 'Champions' es una experiencia que he disfrutado mucho", expresó el atacante catalán en la zona mixta del Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

Asimismo, Lamine Yamal admitió que en el primer gol de la noche, obra del brasileño Raphael Dias 'Raphinha', su intención era disparar a portería: "En el primer gol he intentado chutar, me ha salido el pase y él la ha metido. Le tengo que dar las gracias. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo esta temporada. Espero que siga así".

Por último, el joven delantero afirmó que no se pone límites: "Solo quiero disfrutar. Intento no pensar en mi techo, sino en pasarlo bien, algo que se está dando mucho porque mis compañeros me lo ponen muy fácil. Estoy muy contento". EFE

FUENTE: EFE