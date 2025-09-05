¡Las leyendas al ring! Mike Tyson y Floyd Mayweather anuncian combate en 2026

Las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather llegaron a un acuerdo para enfrentarse en un combate de exhibición el próximo año, informó este jueves el promotor CSI Sports.

Los detalles del lugar y la fecha de la pelea entre los estadounidenses no fueron desvelados pero CSI señaló que ocurrirá en la "primavera de 2026".

Tyson, de 59 años, tiene un balance de 50 victorias (44 nocáuts) y siete derrotas tras una carrera en la que se estableció como el peso pesado más temido de su generación.

En los últimos años ha protagonizado varios regresos al ring. El último de ellos fue una rotunda derrota ante Jake Paul, un popular Youtuber reconvertido en boxeador, celebrada el pasado noviembre ante una multitud de 70.000 aficionados en Arlington (Texas) y millones de espectadores a través de Netflix.

Mayweather, de 48 años, colgó los guantes en 2017 después de 50 combates invicto con los que conquistó títulos mundiales en cinco categorías, la mayor de ellas de peso superwelter (69,8 kg).

Desde entonces participó también en exhibiciones, incluida una victoria sobre John Gotti III en México en agosto de 2024.

"Cuando CSI me propuso subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: 'No hay forma de que esto suceda", dijo Tyson en un comunicado emitido por la promotora.

"Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder", agregó.

La última pelea oficial de Mayweather fue una victoria sobre Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, en 2017.

Esa pelea, junto con las victorias de Mayweather sobre Manny Pacquiao y el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, son las tres más lucrativas en la historia del boxeo.

"He estado haciendo esto por 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda manchar mi legado", recordó Mayweather. "Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren"

FUENTE: AFP