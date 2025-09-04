Fútbol Deportes -  4 de septiembre de 2025 - 18:23

VIDEO| EN VIVO Panamá vs Surinam: Mira aquí el partido de eliminatorias CONCACAF

La selección de Panamá visita a Surinam en su debut en la ronda final de eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026. Hora, sede y detalles aquí.

Panamá vs Surinam: Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026

El encuentro se jugará en el Estadio Dr. Franklin Essed en Paramaribo, desde las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. en Panamá). Será la primera vez que Panamá y Surinam se midan en un partido oficial de categoría mayor.

Sigue aquí la transmisión en vivo del partido Panamá vs Surinam

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó el reconocimiento oficial de la cancha este miércoles y entrenó durante una hora en el césped sintético del estadio de los llamados Suri Boys, dejando todo listo para el debut.

