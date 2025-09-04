VIDEO| EN VIVO Panamá vs Surinam: Mira aquí el partido de eliminatorias CONCACAF

La Selección Mayor de Panamá se enfrenta este jueves 4 de septiembre a Surinam en el inicio de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro se jugará en el Estadio Dr. Franklin Essed en Paramaribo, desde las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. en Panamá). Será la primera vez que Panamá y Surinam se midan en un partido oficial de categoría mayor.

Sigue aquí la transmisión en vivo del partido Panamá vs Surinam

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó el reconocimiento oficial de la cancha este miércoles y entrenó durante una hora en el césped sintético del estadio de los llamados Suri Boys, dejando todo listo para el debut.