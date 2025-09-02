Legends de la Academia Hebrea se consagran campeonas de la categoría Sub-18 en una final cardiaca. UNILIGA

El domingo 31 de agosto, el COS Sports Plaza fue el escenario de la Gran Final de la categoría Femenina Sub-18 de UniLiga, donde la pasión, el talento y la competitividad quedaron en evidencia durante dos emocionantes encuentros que definieron tanto el tercer lugar como al nuevo campeón de la temporada.

La jornada inició con el partido por el tercer lugar entre el Colegio Javier y el Instituto José Dolores Moscote. Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró intensidad y oportunidades en ambas porterías.

En la primera mitad, al minuto 7’, Nathalie Ortega del Moscote generó la primera ocasión con un remate que pasó cerca del arco rival. Poco después, una falta sobre Alexandra Castillo le dio al Javier la oportunidad de abrir el marcador a balón parado, pero la defensa de Moscote, encabezada por Julieth Miranda, respondió con firmeza despejando de cabeza un tiro libre peligroso.

En el segundo tiempo, el Colegio Javier estuvo a punto de adelantarse al 32’ con un disparo de Yvanna Rodríguez que se convirtió en la ocasión más clara del encuentro. Sin embargo, al minuto 40’ Nicole Velásquez apareció para darle la ventaja y la victoria al Instituto José Dolores Moscote, tras una gran jugada por la banda que concluyó con su anotación. Con este resultado, el Moscote aseguró el tercer puesto del campeonato.

UNILIGAFEMENINA El plato fuerte de la jornada fue la Gran Final entre las Legends de la Academia Hebrea de Panamá y las Fighting Owls de la AIP. UNILIGA

El plato fuerte de la jornada fue la Gran Final entre las Legends de la Academia Hebrea de Panamá (AHP) y las Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá (AIP). Un partido altamente defensivo con acciones sobresalientes por parte de ambas escuadras.

En el primer tiempo, las Legends mostraron su ambición ofensiva con constantes intentos de abrir el marcador. Vicky Kupershmith y Mili Khafif pusieron a prueba la portería rival en los primeros minutos, mientras que Gina Laniado y Adela Yohoros también generaron peligro con remates que obligaron a Jimena Albert, arquera de la AIP, a detener una serie de disparos.

Durante el segundo tiempo, la AIP logró equilibrar las acciones e incluso arrinconó a la Academia Hebrea con múltiples llegadas que pusieron en aprietos a la defensa rival, pero Alisa Harari respondió con grandes atajadas. Sobre el último minuto del segundo tiempo, Alexandra Obadia realizó una salvada monumental en la línea que mantuvo a las Legends con vida.

En la prórroga, la tensión se apoderó de la cancha. La arquera de la AHP volvió a brillar con una parada clave al 56’, pero sería Adela Yohoros la encargada de inclinar la balanza. Al minuto 61’, Yohoros aprovechó un balón suelto para rematar con potencia y vencer a la portera Jimena Albert, decretando el 1-0 definitivo que coronó a las Legends como campeonas de la categoría Sub-18.

Al finalizar la Gran Final, se entregaron los reconocimientos individuales, donde la Academia Hebrea de Panamá se apoderó del podio en su totalidad.

MVP del Torneo: Mili Khafif – Academia Hebrea de Panamá

MVP de la Final: Adela Yohoros – Academia Hebrea de Panamá

Goleadora del Torneo: Mili Khafif – Academia Hebrea de Panamá

Entrenador del Torneo: David Farah – Academia Hebrea de Panamá

Para seguir cada detalle de esta temporada, entrevistas, resultados y contenido exclusivo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales: @Uniliga.pa

Los partidos son transmitidos en vivo por el canal oficial de UniLiga en YouTube y por ÚNICOS. Las entradas para todas las jornadas pueden conseguirse a través de eticket.pa