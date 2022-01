Lista de convocados de Panamá para amistoso ante Perú

Los días de entrenamiento son: martes 11 de 6:00 pm a 8:00 pm, miércoles 12 de 8:00 am a 10:00 am y jueves 13 de 8:00 am a 10:00 am.

Una vez finalizados los entrenamientos, el Thomas Christiansen estará anunciando el listado definitivo de 20 jugadores que estarán viajando el próximo viernes 14 de enero, rumbo a la capital peruana de Lima.

La selección de Panamá se prepara para disputar su primer partido amistoso del año, cuando el próximo domingo 16 de enero se enfrente a Perú, en un encuentro a disputarse a las 4pm en el Estadio Nacional de Lima.

El encuentro amistoso sirve de preparación para el reinicio de la próxima triple jornada de la Octagonal Final de Concacaf.

Los próximos tres rivales por las eliminatorias mundialistas para la selección de Panamá son: Costa Rica (visita – 27 de enero), Jamaica (en casa – 30 de enero) y México (visita – 2 de febrero).

A continuación, la lista de convocados para entrenamientos:

ARQUEROS

Luis Mejía

Orlando Mosquera

Jorginho Frías

César Samudio

DEFENSAS

César Blackman

Éric Davis

Azmahar Ariano

Luis Asprilla

Jorge Gutiérrez

Samir Ramírez

Harold Cummings

Jean Sánchez

VOLANTES

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Omar Browne

Armando Cooper

Víctor Griffith

Freddy Góndola

Irving Gúdiño

Cristian Quintero

Víctor Medina

Cristian Martínez

DELANTEROS

Gabriel Torres

Newton Williams

Ismael Díaz

Programación – entrenamientos

Martes 11: 6pm – 8pm – Estadio Rommel Fernández

Miércoles 12: 8am – 10am – Estadio Rommel Fernández

Jueves 13: 8am – 10am – Estadio Rommel Fernández