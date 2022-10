Memes de Fútbol: los mejores del fin de semana

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjQUeYWqI7u%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by MEMEDEPORTES (@memedeportes)

Erik ten Hag: "Decidí no poner a Cristiano con 4-0 por respeto a su carrera"

Erik ten Hag, entrenador del Manchester United, ha sido cuestionado esta temporada al no poner de titular, ni de utilizar a Cristiano Ronaldo; Al final de la primera mitad del Derbi de Manchester (Manchester City vs Manchester United), los de Guardiola ya iban ganando por un marcador contundente de 4-0, pero a pesar de eso, ten Hag no hizo ingresar al portugués, por lo que después del partido explicó que no lo metió porque sentía que era una falta de respeto a la impresionante carrera de Ronaldo. Algo que ha venido haciendo desde que llegó al banquillo del United aparentemente.

Cristiano Ronaldo y Casemiro

Muchos fanáticos del Manchester United no encuentran la manera de explicar cómo su director técnico, Erik ten Hag, mantiene en el banquillo a Cristiano Ronaldo y Casemiro. Ronaldo ha participado en seis (6) encuentros del United en esta campaña de la Premier League, no ha anotado ningún gol, ni ha repartido asistencias en lo que va de temporada, mientras que Casemiro ha participado en cuatro (4) y todos entrando desde la banca.

Gerard Piqué vuelve a la titular con el FC Barcelona

El FC Barcelona ganó su partido contra el Mallorca por 0-1 en la fecha 7 de LaLiga, gracias a un gol de gran categoría de Robert Lewandowski; En dicho encuentro, Gerard Piqué volvió a la titularidad del Barcelona ante las multiples bajas del equipo blaugrana en la defensa (Ronald Araújo, Joules Koundé y Héctor Bellerín). Piqué salió junto a Alejandro Baldé, Andreas Christensen y Jordi Alba para prolongar la solides defensiva del equipo de Xavi Hernández, que solo ha permitido 1 gol en lo que va de la temporada de la liga española.