Qatar 2022, horarios y dónde ver los partidos de Brasil y Portugal mañana 28 de noviembre

El próximo partido en la segunda jornada del mundial Qatar 2022 será por el grupo G Camerúm vs Serbia a las 05:00 a.m. podrás verlo en las pantallas de RPC, Rpc Radio o puedes verlo desde Medcom GO. El encuentro tendrá lugar en el El estadio Al-Janoub, anteriormente conocido como estadio Al-Wakrah.

Grupo H: ¿A que hora juega Corea del Sur vs Ghana?

Por otro lado, a las 08:00 a.m. El partido de Corea del Sur vs Ghana será en el estadio Education City Stadium, Ar-Rayyan será transmitido en los canales de RPC, Rpc Radio o puedes verlo desde Medcom GO.

Grupo G: ¿A que hora juega Brasil vs Suiza?

image.png

El torneo de la FIFA continua a las 11:00 a.m. El partido de Brasil vs Suiza será en el stadium in Ras Abu Aboud, Doha será transmitido en los canales de COS y RPC Radio.

Grupo H: ¿A que hora juega Portugal vs Uruguay?

image.png

Y finalizamos a las 02:00 p.m. con el partido de Portugal vs Uruguay será en el estadio Icónico de Lusail, también llamado estadio de Lusail y será transmitido en los canales de COS y RPC Radio.