"Soy consciente, no me quiero apresurar, si me arriesgo aquí puede ser más grave", Aníbal Godoy

El volante que milita en el Nashville de la MLS agregó que lo que pudo haberle afectado han sido los días de intensidad con el club, la selección y los viajes que no es una excusa pero las cosas suceden por una razón y agradece que no fue algo tan grave.

"La oportunidad a otro compañero es importante y esto será para recuperarme y llegar a la octagonal en buen estado", agregó el 'Samurai' con mucho positivismo.

Con respecto a su recuperación el jugador respondió que puede ser antes del tiempo estipulado y que depende de su cuerpo.

"Yo soy consiente, no me quiero apresurar porque si me arriesgo aquí puede ser más grave, me pierdo club, me pierdo octagonal, no digo la Co pa Oro no sea importante porque a mi me dio experiencia y oportunidades", finalizó el experimentado.

Anibal Godoy mencionó que en esta Copa Oro 2021, veremos la versión que se ha estado viendo en la eliminatoria.

"El Panamá-México no fue el mismo de la eliminatoria, jugamos mal sin excusas, seremos ese Panamá intenso de la eliminatoria".

En horas de la mañana FEPAFUT informó la baja de Aníbal Godoy por una lesión miofibrilar grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha y estará de baja por 4 semanas y también la de Andrés Andrade que fue diagnosticado con una rotura grado 2 del recto femoral de su pierna izquierda y estará de baja por 6-8 semanas.