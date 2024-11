Thomas Christiansen: "Van a ser dos partidos duros que, si no estamos al 100 por 100, vamos a sufrir"

"Van a ser dos partidos duros que, si no estamos al 100 por 100, vamos a sufrir", destacó el DT, señalando que el equipo tico está compuesto por jóvenes jugadores que se están abriendo paso en su selección.

Además, destacó que la exigencia para los panameños es máxima, por ello, desde este jueves han iniciado los entrenamientos con los convocados que ya se encuentran en el país.

¿Qué pasó con "Manotas"?



Thomas Christiansen habló de la ausencia de Luis Mejía en la convocatoria de Panamá#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/ido4AVzq58 — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 7, 2024

Respecto a la ausencia de Luis "Manotas" Mejía, Christiansen explicó que el arquero atraviesa una situación personal y profesional que no le permite ser parte de los convocados para los próximos dos encuentros.

"No es que esté enfadado, que esté decepcionado, solamente que puedo entender su situación y me tengo que poner en su situación, y aquí en la selección no hay ninguna puerta que se cierre", detalló el seleccionador sobre el portero que milita en el Nacional de Uruguay.

Sobre Janpol Morales, de padres ecuatorianos pero nacido en Panamá, Christiansen detalló que este es el momento para llamarlo con el objetivo de generar competencia.

"Ha demostrado (Janpol) las cualidades que nosotros buscamos (...) el trabajo, compromiso, la entrega que tiene en esos partidos", precisó el DT.