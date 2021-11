DOCTOR MILAGRO | Ali se entera que Adil tiene un tumor cerebral

Ali quiere ver a la bebé de Kivilcim pero le avisan que Tanju ordenó que no podía verlo, Ali insiste a la enfermera que le acerque a la bebé a la ventana para que pueda verlo, porque los recién nacidos ven a menos de treinta centímetros y quiere ser la primera vez que lo vea. Ali le habla, y dice que se encargará de él, que tomará su expediente, le promete que estará cerca, que será su hermano mayor. No le importa lo que diga la gente, siempre la protegerá, sin importar el error que cometa.

Adille exige al abogado que haga lo posible para que Ali no tenga que cumplir pena en la cárcel, luego llega una niña y cuando se acerca, no logra verla más, pide a los empleados que la busquen. La vuelve a ver y sale corriendo tras ella, le pregunta cómo se llama y le responde que si no la reconoce. Resulta que es su hija, le dice que lo extraña. Adil dice que no debería tener esa edad, que ahora debe ser una adulta, luego se desmaya.