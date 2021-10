DOCTOR MILAGRO | Alí termina en la cárcel por insistir en una autopsia

Por otro lado, es evidente que Beliz no cree en Kivilcim, se sentaron juntas en la cafetería y le pidió un café negro, ella no se lo quería tomar pues aún está embarazada, Beliz insistía y a ella le entraron unas náuseas horribles, en ese momento llegó Tanju y se la llevó al baño, disimulando; luego de vomitar Tanju le dijo que sí estaba embarazada aún y que lo del aborto era falso, toda la conversación que tuvieron la escuchó Gulinm ahora no sabe a quién decírselo.