DOCTOR MILAGRO | Gulin descubre que despedirán a tres asistentes de cirugía

Cirugía de Ferman

Llegó el momento de realizarle la cirugía a un paciente con cáncer, Ferman le iba a dar la oportunidad a algunos de los tres (Nazli, Demir y Doruk) de comenzar, sin embargo; sus ánimos no eran los mismos luego de lo que escucharon, no lograron evitar decírselo a Ferman y él les respondió que aún no había nada seguro y que no hicieron caso a los rumores.

En medio de la operación, se dieron cuenta que el cáncer hizo metástasis, así que tuvieron que trabajar en conjunto, como equipo.

Buscan a Ezo

Ezo se está quedando en el apartamento de Alí y se asustó cuando llegó un vehículo con alguien que la busca, se dio cuenta que subieron a su apartamento y hasta abrieron la puerta, pero ella no se encontraba; con mucho miedo se ocultó. Aún no se sabe quién es y qué esconde.

Nazli y Alí

Nazli saludó a Alí y él le mencionó que Ezo está viviendo con él, porque se esconde de alguien, pero a Nazli no le gustó para nada.

