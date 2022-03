Blinken dice que nuevas demandas rusas sobre el acuerdo nuclear con Irán son "irrelevantes"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken , desestimó el domingo como "irrelevantes" las demandas rusas de garantías de que las nuevas sanciones vinculadas a Ucrania no afectarán los derechos de Moscú en el marco de la reformulación de un acuerdo nuclear con Irán.

Las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania "no tienen nada que ver con el acuerdo nuclear con Irán" dijo Blinken en el programa de entrevistas de la cadena CBS "Face the Nation". Esas "simplemente no están vinculadas de ninguna manera, así que creo que eso es irrelevante", remarcó.