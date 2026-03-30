MEF disolverá 26 mil personas jurídicas en Panamá antes del 31 de marzo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en conjunto con el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), continúa con la depuración, supervisión y trazabilidad de las personas jurídicas en Panamá, fortaleciendo la transparencia corporativa y cumpliendo con estándares internacionales de integridad financiera.
Se implementaron mejoras en las plataformas tecnológicas que permiten el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y la Dirección General de Ingresos (DGI).
Entre las optimizaciones destacan:
- Identificador único de persona jurídica.
- Conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de datos registrales.
- Verificación cruzada de información para fortalecer la confiabilidad de los registros.
Estas herramientas facilitan la detección de inconsistencias, duplicidades y estructuras inactivas, promoviendo un ecosistema corporativo más seguro y transparente.
Avances en la depuración histórica
- Año 2016: 180,346 personas jurídicas disueltas, equivalentes al 62% del universo previsto.
- Nueva fase 2026: Se proyecta la disolución de 26 mil personas jurídicas adicionales, alcanzando un 71% de avance acumulado.
- Años 2017–2025: Se prevé la disolución de aproximadamente 100 mil personas jurídicas para el 30 de abril de 2026.
El proceso sigue un plan ordenado y gradual, garantizando que las acciones sean transparentes y sostenibles.
El Registro Público habilitó en su portal institucional un espacio descargable en Excel con:
- Personas jurídicas candidatas a disolución.
- Personas jurídicas a disolver.
- Información para corregir inconsistencias en el RUC y resolver duplicidades.
- Guías sobre implicaciones de suspensión o disolución.
Accede al portal del Registro Público para más información.
Estas acciones consolidan la capacidad institucional de Panamá, fortalecen la coherencia regulatoria y previenen el uso indebido de estructuras jurídicas. Además, posicionan al país de forma sólida ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzan hacia la salida de listas fiscales, reafirmando el compromiso con la integridad, la transparencia y la cooperación global.