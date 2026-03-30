MEF disolverá 26 mil personas jurídicas en Panamá antes del 31 de marzo

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ), en conjunto con el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF), continúa con la depuración, supervisión y trazabilidad de las personas jurídicas en Panamá, fortaleciendo la transparencia corporativa y cumpliendo con estándares internacionales de integridad financiera.

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Se implementaron mejoras en las plataformas tecnológicas que permiten el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) y la Dirección General de Ingresos (DGI).

Entre las optimizaciones destacan:

Identificador único de persona jurídica .

. Conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de datos registrales.

a partir de datos registrales. Verificación cruzada de información para fortalecer la confiabilidad de los registros.

Estas herramientas facilitan la detección de inconsistencias, duplicidades y estructuras inactivas, promoviendo un ecosistema corporativo más seguro y transparente.

Avances en la depuración histórica

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Año 2016: 180,346 personas jurídicas disueltas, equivalentes al 62% del universo previsto.

180,346 personas jurídicas disueltas, equivalentes al 62% del universo previsto. Nueva fase 2026: Se proyecta la disolución de 26 mil personas jurídicas adicionales, alcanzando un 71% de avance acumulado.

Se proyecta la disolución de 26 mil personas jurídicas adicionales, alcanzando un 71% de avance acumulado. Años 2017–2025: Se prevé la disolución de aproximadamente 100 mil personas jurídicas para el 30 de abril de 2026.

El proceso sigue un plan ordenado y gradual, garantizando que las acciones sean transparentes y sostenibles.

El Registro Público habilitó en su portal institucional un espacio descargable en Excel con:

Personas jurídicas candidatas a disolución.

Personas jurídicas a disolver.

Información para corregir inconsistencias en el RUC y resolver duplicidades.

Guías sobre implicaciones de suspensión o disolución.

Accede al portal del Registro Público para más información.

Estas acciones consolidan la capacidad institucional de Panamá, fortalecen la coherencia regulatoria y previenen el uso indebido de estructuras jurídicas. Además, posicionan al país de forma sólida ante evaluaciones técnicas internacionales y avanzan hacia la salida de listas fiscales, reafirmando el compromiso con la integridad, la transparencia y la cooperación global.