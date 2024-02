Migración atiende a más de 100 mil pasajeros de cruceros en enero

Entre las majestuosas naves que arribaron se encuentran el Grandeur Of The Seas, Celebrity Costellation, Marella Explore 2 y el Rhapsody of the Seas, consolidando a Panamá como un centro estratégico de conectividad aérea y un destino crucial para la industria de cruceros en la región.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmigracionpanama%2Fstatus%2F1753508272840077675&partner=&hide_thread=false En enero 2024,el SNM, recibió en aguas panameñas a 15 Cruceros, donde atendimos a 78 mil 615 pasajeros y a 34 mil 410 tripulantes. Se evitó el acceso al país de 2 pasajeros con alerta de impedimento de entrada a Panamá y se trabajaron 526 inadmisiones de tripulantes sin visado. pic.twitter.com/gQ9e8wq9vr — Migración Panamá (@migracionpanama) February 2, 2024

La Autoridad de Turismo destaca la posición geográfica privilegiada de Panamá, junto con su infraestructura portuaria de clase mundial, como factores clave que convierten al país en un imán para la industria de cruceros. Cada operación de crucero representa una significativa inyección económica, contribuyendo a la prosperidad del país.

El Decreto Ejecutivo 274, vigente desde noviembre de 2020, otorga incentivos a las líneas de cruceros que eligen a Panamá como puerto base. Este estímulo para la promoción turística ha contribuido al renacer del turismo de cruceros, consolidando al país como un destino atractivo y estratégico.

"En enero de 2024, el SNM recibió a 15 cruceros en aguas panameñas, atendiendo a miles de pasajeros y tripulantes. Este retorno del turismo de cruceros promete no solo experiencias únicas, sino también un impulso económico invaluable", señaló el Servicio Nacional de Migración.

Después de dos años marcados por la pausa causada por la pandemia en 2020, el turismo de cruceros ha regresado con fuerza, ofreciendo nuevas expectativas, rigurosos protocolos sanitarios y tecnología avanzada para garantizar la seguridad a bordo.