ENFERMERAS | Carlos Pérez se reencuentra con María Clara

Carlos Pérez va a toda costa a buscar a María Clara , tiene que pasar por una zona complicada para encontrarla. Finalmente se encuentran en el campamento de la ONG, y se abrazan y besan. Carlos Pérez le pregunta si está bien o le pasó algo, le pida que no se vuelva a ir; María Clara llorando le dice que alguien se ahogó, ella explica que tenía una doctora en sus manos, pero se le fue.

Gloria felicita a Nicolás por el diagnóstico que logró, porque si no fuera por eso, nadie sabría que tendría su paciente.

María Clara llama a Álvaro, para explicar a su hijo que tuvo un accidente, que su lancha se volcó, pero que pronto estará con ellos.

Carlos Pérez le comenta a María Clara que irá sólo a buscar a los desaparecidos. Ella no reniega y sólo lo besa antes de que él se vaya.

Álvaro le comenta al Dr. Mackenzie que se alegra por volverlo a ver. Dr. Mackenzie quiere saber por qué Carlos Pérez y María Clara andan juntos en un rescate, le comenta que habló con ella y no había buena señal. No entiende por qué apenas se entera de todo. Álvaro contesta que Carlos Pérez no quería alarmar a todos, ya que lidiaba con saber si María Clara estaba en peligro.

Mackenzie le pide a Álvaro que le haga saber a Felipe que no podrá pasar nada con él ya que irá a hacer su residencia de psiquiatría en el hospital.

Nicolás nota a Manuela preocupada por el padre de su hija. Ella confiesa que únicamente está así por su hija, que está preguntando mucho por su padre. Nicolás piensa que ella lo extraña.

Sandra me comunica a Félix que aún María Clara no llega, él insiste que le ayude entonces con Carlos Pérez, pero Sandra le informa que también está en el mismo lugar que ella. Félix piensa que el accidente se hubiese evitado si María Clara se comportara como jefe.

Manuela pilla a Lina buscando pareja en una app de citas, piensa que su la madre de Nicolás pudo, ella también puede.

Nicolás le pregunta a Julio si sabe algo del novio de Manuela, piensa que ella está frenada con él por su ex. Le dice que no quiere decirle nada a su hija de lo que tienen juntos. Julio le dice que no debe tener celos y que lo único que la frena es su hija Libertad.

Carlos Pérez llega con la doctora Silvia, dice que no aguantará porque necesita un cirujano porque tiene un trauma en la cabeza.

Félix le comenta al Dr. Mackenzie que María Clara y Carlos Pérez al irse, dejan el barco a la deriva. El Dr. Mackenzie le pide a Félix que tenga más mesura con el tema, y que no se extienda al resto del hospital.

Carlos Pérez llama desesperadamente al Dr. Mackenzie para realizar una intervención en la cabeza de la doctora Silvia y Félix tendrá que asistirle vía telefónica.

El "match" de Lina llega, pero a ella no le gusta, le considera muy bajito para ella. Manuela intenta convencerla, pero ella insiste que no le gusta, quiere a alguien más grande, al que pueda abrazar. Manuela vuelve para disculparse con Lina, pero ella no quiere que le insista con el tema. Pero llaman a Lina para que atienda a un paciente y resulta que es su "match", ella intenta salirse de eso y le pide ayuda a Álvaro.