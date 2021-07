Sin embargo, al terminar el acto, Garnica le recuerda a Victoria que nada ha cambiado y que no se haga ilusiones. Victoria queda triste y se escuda diciéndole que ella lo sabe.

María Clara y Carlos están en la cuerda floja, por lo que el matrimonio que estaba en planes queda en pausa por ahora o quizás ya no va a ver. María Clara no quiere ser la culpable de que él no pueda ver a sus hijos.

La novia de Héctor le pide matrimonio y el queda super sorprendido ante esa propuesta y le dice que sí.