Actriz Ana Obregón se convierte en madre a los 68 años

Y es que, el gobierno izquierdista español señaló con dureza este miércoles contra la gestación subrogada, "Es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país legalmente como una forma de violencia contra las mujeres", afirmó ante periodistas la ministra de Igualdad, Irene Montero, del partido de izquierda radical Podemos.

Y no solo eso, los cibernautas le dicen que no debió hacer eso, solo por sentirse sola o porque perdió a su único hijo, "Los niños no son cosas" y la tachan de haber cometido explotación reproductiva a otra mujer.

Por su parte, el ex esposo de Ana Obregón y padre del fallecido Alex Lequio ha dado su opinión a la prensa. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada, ni ahora ni nunca", ha señalado.

La niña nació el pasado 20 de marzo y llevará por nombre Ana, igual como se llama ella y su madre.