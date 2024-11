Aldo Ranks enciende la fiesta con su nuevo sencillo "Volvió el Parrandero"

Le podría interesar: Aldo Ranks siente que hay que seguir trabajando en el reguetón

"Volvió El Parrandero" el nuevo éxito de Aldo Ranks

Tras 13 años de su icónico éxito "Parrandero", el cantante panameño Aldo Ranks vuelve con "Volvió El Parrandero", una canción que promete encender las pistas de baile.

El video oficial, ya disponible en todas las plataformas, incluye a su esposa como protagonista y relata de forma divertida el regreso de alguien a la vida fiestera después de años de pausa.

Con frases como "De estar encerrado ya me aburrí, voy a parrandearme como antes y lo que ella me quiera decir no me importa, yo voy pa' lante", Aldo Ranks reafirma su título como el rey de la parranda. ¿Ya la escuchaste?

