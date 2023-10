Alex Dimension, maquillador panameño sufre de agresión en Los Ángeles

El joven panameño compartió uno de los momentos más aterradores que ha vivido en su vida, a través de Historias en su cuenta de Instagram.

"Me acaban de agarrar a golpes en un restaurante de comida de Armenia aquí en Los Ángeles solamente por lo que tenía puesto", comenzó contando Alex Dimension de lo que ocurrió.

Entre lágrimas y rasguños el influencer panameño manifestó que nunca había pasado algo así en su vida, ni viviendo en Panamá.

Esto es lo peor que me ha pasado, a mí nunca me habían tocado... Esto es lo peor que me ha pasado, a mí nunca me habían tocado...

Expresó el maquillista, donde comentó que ha sufrido ataques a personas de la comunidad LGTBI, sin embargo vivir está mala experiencia es otra cosa.

Alex Dimension mostró cómo fue ese momento, en que fue discriminado por su forma vestir, por un ciudadano al que no le gustaba su forma de vestir y lo escupió a él y a su amigo, quien lo acompañaba en ese instante.

¿Cómo pasó todo esto?

Según cuenta, el panameño que cuando estaba en una mesa del restaurante de comida Armenia en Los Ángeles, un señor que estaba fuera del restaurante le pregunta si es armenio a lo que él le responde que no. En su relató Alex cuenta que el señor le dice que lo que lleva puesto es desagradable.

yo no le dije nada y entonces el tipo viene y nos escupió yo no le dije nada y entonces el tipo viene y nos escupió

Cuenta Alex Dimension en su historia de Instagram, contando lo sucedido.

El panameño se encontraba con un amigo, quien al momento de que esto pasó enfrentó al hombre y le pregunta que que le pasaba mientras lo grababa con el teléfono y el hombre le arrebata el celular.

Alex y su amigo forcejearon para quitarle el celular al hombre y allí en cuando él los agrede físicamente, el panameño mostró su rostro con sangre, los rasguños y golpes que recibió.

"Es muy triste, pero esta es la realidad de las personas LGBT, incluso cuando vives en ciudad liberales", concluyó el panameño en sus historias, donde dejó claro que ya habían puesto la denuncia y que el hombre fue detenido por las autoridades.