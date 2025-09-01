Alfonso Baysa presenta su segundo álbum de estudio: "PLQNC – Pa los que no creyeron"

El cantautor panameño Alfonso Baysa regresa con una propuesta artística sólida y visceral. Su segundo álbum de estudio, titulado PLQNC – Pa Los Que No Creyeron, es mucho más que una colección de canciones: es una declaración de identidad, un homenaje a sus raíces, y un acto de amor propio y resiliencia.
Lo más fascinante de PLQNC es su valentía artística. El álbum rompe con la rigidez de los géneros para construir un sonido propio donde el regional mexicano, el afrobeat y la electrónica se entrelazan con naturalidad. Esta mezcla refleja su creencia de que, como en la vida, no somos una sola cosa. Somos un conjunto de experiencias, emociones y ritmos que conviven y evolucionan.
A nivel sonoro, el álbum se mueve entre lo íntimo y lo poderoso, entre lo tradicional y lo futurista. La producción, cuidada al detalle, deja espacio para que la voz de Baysa, cruda, cálida y cercana, sea el hilo conductor de toda la narrativa.
El lanzamiento viene acompañado de dos videoclips impactantes:
- “Pa Los Que No Creyeron”, que da nombre al álbum,
- Y “El Día En Que Yo Muera”, un film dirigido por Isaac Zúñiga y protagonizado por la bailarina y mejor amiga del artista, Virginia Méndez Valladares.
Ambos videos elevan el mensaje del álbum con una dirección visual potente y un lenguaje artístico que dialoga con las canciones desde el cuerpo, el movimiento y la imagen.
PLQNC no solo representa una evolución musical para Alfonso Baysa, también consolida su lugar como uno de los artistas emergentes más auténticos y multidimensionales de la región. Con este álbum, no busca solo que lo escuchen: quiere que lo sientan.
Ya disponible en todas las plataformas digitales.