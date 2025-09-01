Música Entretenimiento -  1 de septiembre de 2025 - 14:21

Alfonso Baysa presenta su segundo álbum de estudio: "PLQNC – Pa los que no creyeron"

PLQNC no solo representa una evolución musical para Alfonso Baysa, también consolida su lugar como uno de los artistas emergentes más auténticos.

Cantautor panameño Alfonso Baysa. 

El cantautor panameño Alfonso Baysa regresa con una propuesta artística sólida y visceral. Su segundo álbum de estudio, titulado PLQNC – Pa Los Que No Creyeron, es mucho más que una colección de canciones: es una declaración de identidad, un homenaje a sus raíces, y un acto de amor propio y resiliencia.

Compuesto por ocho canciones y un track hablado, este proyecto surge de un proceso introspectivo y emocional que Baysa ha vivido en los últimos años. Cada tema retrata una faceta distinta de su vida: desde el amor y la pérdida, hasta la lucha interna y las pequeñas victorias. En sus palabras, “este álbum no se hizo solo con música, se hizo con memoria y emoción”.

Lo más fascinante de PLQNC es su valentía artística. El álbum rompe con la rigidez de los géneros para construir un sonido propio donde el regional mexicano, el afrobeat y la electrónica se entrelazan con naturalidad. Esta mezcla refleja su creencia de que, como en la vida, no somos una sola cosa. Somos un conjunto de experiencias, emociones y ritmos que conviven y evolucionan.

A nivel sonoro, el álbum se mueve entre lo íntimo y lo poderoso, entre lo tradicional y lo futurista. La producción, cuidada al detalle, deja espacio para que la voz de Baysa, cruda, cálida y cercana, sea el hilo conductor de toda la narrativa.

El lanzamiento viene acompañado de dos videoclips impactantes:

  • “Pa Los Que No Creyeron”, que da nombre al álbum,
  • Y “El Día En Que Yo Muera”, un film dirigido por Isaac Zúñiga y protagonizado por la bailarina y mejor amiga del artista, Virginia Méndez Valladares.

Ambos videos elevan el mensaje del álbum con una dirección visual potente y un lenguaje artístico que dialoga con las canciones desde el cuerpo, el movimiento y la imagen.

PLQNC no solo representa una evolución musical para Alfonso Baysa, también consolida su lugar como uno de los artistas emergentes más auténticos y multidimensionales de la región. Con este álbum, no busca solo que lo escuchen: quiere que lo sientan.

Ya disponible en todas las plataformas digitales.

