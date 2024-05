Amiga de Clara Chía revela cómo fue que empezó su relación con Gerard Piqué

Stella Jou, revela cómo inició la relación de Clara Chía y Gerard Piqué

Stella Jou contó a través de un video en TikTok, cómo fue que surgió este romance tan inesperado.

Según la chica, ella trabajaba en el mismo bar de Barcelona donde trabajó Clara Chía.

Supuesta amiga de Clara Chía habla en video de TikTok del inicio de la relación de la catalana con Gerard Piqué.

"Cuando comencé a trabajar allí, mi compañera era Clara. Si os soy sincera, al principio, no tenía ni idea de que por ahí se movía ese tipo de gente. Yo nunca he sido muy fanática, entonces no tenía ni idea de que cada noche, en ese bar, era encontrarse constantemente con futbolistas, cantantes", dice.

En el video, la chica cuenta que Clara tenía novio y afirma que ella lo conocía, ya que iba mucho al bar donde trabajaban, por eso le pareció raro que un día apareciera un tipo chico con pasamontañas, un abrigo que cubría su rostro y al quitársela, se dio cuenta que era Piqué.

Según ella, Chía solía quedarse hasta tarde en la barra, que era frecuentada por famosos. "Todo empezó a tener mucho sentido", añadió al enterarse del romance de ambos.

Aunque hay muchas teorías respecto a como inicio este romance, una fuente cercana al círculo de la pareja contó a la periodista Lorena Vázques del programa "Y ahora Sonsoles, que Jou no es amiga de Clara.