Anuel AA afirma que él no está acosando a Karol G

¡Ahora sí pues! Anuel AA lanzó tremendas declaraciones sobre su relación con Karol G y no solo eso, sino que le mandó un mensaje contundente y claro al colombiano Feid, con quien se le ha relacionado como actual pareja de Karol G.

Este triangulo amoroso parece que por fin se le va a poner punto final, ya que este jueves el interprete de "Mejor Que Yo" ha dejado claro que lo que está haciendo ahora no es para volver con ella sino para devolver lo que hizo ella.

A través de su cuenta en Instagram, Anuel AA aseguró que las diferencias entre él y Karol G no son tales e incluso desveló que él y Karol G hablaron, se disculparon y quedaron súper bien. Incluso, antes que saliera TQG, la canción de La Bichota con Shakira.

Además, le dijo a Feid que deje de estar haciendo campañas de acoso contra él, "Yo no estoy acosando a nadie, no se dejen manipular, acoso es lo que me hicieron a mi el año pasado". Y de paso, de fondo puso el famoso tema de Rubén Blades y Willie Colón: "Quien a hierro mata, a hierro termina, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida".

El interprete de "Mejor que Yo" aseguro que la Reina (Karol G) trapió el piso con él "Noticia tras noticia, Fue una canción tras otra canción y el mundo entero lo vió"

Así que ahora los fans podrán entender que en pocas palabras Anuel AA solo le está devolviendo de la misma medicina que ella le dio. ¡Cómo la ve!