Anuel AA habla acerca de su hija Cattleya

La intérprete de Narcisista alegó en un live en su cuenta de Instagram, que Anuel AA no sabe nada de su hija y que no se a hecho cargo de nada. Todo esto a raíz de que muchos pensaban que su Cattleya estaría mejor con su padre, por las polémicas que han surgido por su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine.

Anuel AA quiere compartir tiempo con su hija Cattleya

Anuel AA y su novia asistieron a la carrera de caballo más prestigiosa de Estados Unidos y en una entrevista para Telemundo habló sobre su hija.

Estamos en el proceso de poder ver a la niña, yo no he podido ver a la niña, no la he podido ver desde la primera vez que la vi

Comenzó diciendo el cantante boricua.

Además dijo que le gustaría compartir con ella y tenerla en su vida y así poder asegurarse que su entorno, circulo, crecimiento y crianza sea saludable.

"Lo más importante en el mundo para mi es la crianza de mis hijos y poder educarlos lo suficiente perfectamente y correctamente como yo fui educado para cuando les toque estar solos por ahí ellos saber caminar y dar pasos firmes", concluyó Anuel AA.