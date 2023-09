Anuel AA pronto lanzará álbum que lo llevará a superar a Karol G

Este es el plan Saco el EP saco el ALBUM y HAGO UNA GIRA ALREDEDOR DEL MUNDO ENTERO “USA, LATINO AMERICA Y EUROPA” y me ganó todos los premios y me gano un grammy con ese álbum EL AÑO Q VIENE. Este es el plan Saco el EP saco el ALBUM y HAGO UNA GIRA ALREDEDOR DEL MUNDO ENTERO “USA, LATINO AMERICA Y EUROPA” y me ganó todos los premios y me gano un grammy con ese álbum EL AÑO Q VIENE.

Tras ese mensaje, los fans empezaron diciendo que pueden amar mucho a Karol G pero que también Anuel AA se merece llegar más lejos que ella. Y es que la fanaticada de Anuel AA es tan fuerte que no se pierden ni un detalle de la vida del boricua.

Hasta hace poco, Anuel AA presenció el debút de su ex Karol G en los MTV VMAs pero solo hizo énfasis de la presentación de Shakira.

El nuevo EP hasta el momento no tiene fecha de estreno, pero deberá ser muy pronto porque tal y como leyeron, se espera también lance un álbum, que sin duda será todo éxito.