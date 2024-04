Anuel AA y su reencuentro con Cattleya después de un año

La dominicana a dicho a través de sus redes sociales, que el padre de su hija se a desentendido y que no ha estado pendiente de ella en ningún momento.

Anuel AA y Cattleya se vuelven a encontrar luego de un año

Como es de conocimiento público, el artista puertorriqueño y su hija Cattleya no tienen contacto desde que nació, ya que desde que se separó de su ex esposa Yailin LA Más Viral no han tenido ningún tipo de acercamiento.

En entrevista con el reconocido productor Alofoke, Anuel reveló que visitaría a su hija, aprovechando su estadía en República Dominicana.

"Estoy muy feliz ahora mismo, aquí está mi hija, está por ahí. Estoy feliz porque la voy a ver ya", expresó el cantante.

Anuel habla sobre su experiencia cantando en RD junto a Ozuna, el encuentro esperado ya con su hija Cattleya y re afirma ya el disco "Los Dioses 2" (están viendo si le cambian el nombre) EL 2024 ES REAL HASTA LA MUERTE pic.twitter.com/qPxD3WhR3f — L E G E N D A N U E L (@legendanuel) April 1, 2024

Cabe señalar que en reiteradas ocasiones, el intérprete de Más Rica que Ayer ha dicho que quisiera formar parte de la vida de sus tres hijos y que está trabajando duro para poder estar cerca de ellos y así poder educarlos.