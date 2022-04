Artistas de "Suelta", hablan del trabajo de Dímelo Flow

Más de mes y medio del estreno de " Suelta " de Dímelo Flow junto a María Becerra, Rauw Alejandro, Farruko , Mr. Vega y Fatman Scoop; algunos de los protagonistas hablaron de lo que fue trabajar con el panameño en su álbum "Always Dream".

María Becerra señaló que estaba muy contenta de participar de "Suelta" del álbum "Always Dream" de Dímelo Flow. "Él me cayó super bien desde la primera vez, fuimos al estudio y no hicimos sólo está canción, hicimos un montón más; fluyó super fácil, él es un divino y bueno también Farruko, Rauw Alejandro, Mr. Vega, super buena gente y estoy encantada de por fin poder conocerlos en persona y feliz de formar parte de este proyecto".

Por su parte Farruko, se mostró contento por la alegría que tiene el tema y los artista que están en "Suelta". Farruko considera a Dímelo Flow como parte de su familia y contó que todo ha sido un proceso porque han trabajado anteriormente y han ido evolucionando para bien."Always Dream" es el álbum de Dímelo Flow y Farruko invitó a todos los que tienen una pasión y un sueño deben trabajar todos los días y no caerse por nada y ese es el motor para seguir trabajando.