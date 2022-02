Dímelo Flow "Suelta" un remake noventero en "Always Dream"

"Suelta", con un ritmo que recuerda al tema "Heads High" (que venció más de 500 mil copias) del nacido en Jamaica Mr. Vega, que lanzó esta canción en el año 1998. "Heads high, kill them with the "no!" Just make a bwoy know you nah blow Heads high, kill them with the "no!" Nobody ain't got no secret for you", es parte de la letra que interpreta el caribeño.