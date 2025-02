¡Atención! El Festival de Cometas y Panderos 2025 será el domingo 16 de febrero

Le podría interesar: Desfile por el Año Nuevo Chino en El Dorado fue todo un éxito

Embed - Telemetro on Instagram: "Festival de Cometas y Panderos 2025 El domingo 16 de febrero 2025, en APROCHIPA celebramos una vez más nuestro evento insignia, el Festival de Cometas y Panderos bajo el lema "25 años coloreando nuestros cielos", siendo este la edición #25. Con ejecuciones ininterrumpidas desde el año 2000, APROCHIPA ha innovado cada año para mantener viva la tradición y el espíritu de esta actividad familiar - confeccionar y volar cometas. Tendremos muchas actividades como siempre para celebrar el año de la serpiente de madera y tener un día familiar espectacular. Ven a divertirte en familia y con amigos, disfruta de este evento tan esperado en el verano panameño, conoce las historias de nuestra mascota, la serpiente Fei She, y sé parte de un día espectacular en donde el cielo se viste de alegría y muchas cometas Fecha: domingo 16 de febrero de 2025 Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m Lugar: Boulevard Panamá Pacífico Donación: B/. 3.00 jóvenes y adultos B/. 2.00 niños y jubilados Para mayor información dirígete a: www.aprochipa.org #aprochipa #panamá #festivaldecometasypanderos2025 #sol #verano #panameños #comunidadchina"